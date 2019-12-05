شاهدوا شيرين رضا تحدث ضجة: اللي اخترع كلمة عانس دي المفروض يتقتل

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - تداول نشطاء على موقع إنستغرام مقطع فيديو أبدت فيه الفنانة شيرين رضا استياءها من استخدام كلمة عانس.

وقالت: “انا معتقدش أن في حاجة اسمها بنت عانس، اللي اخترع كلمة عانس دي المفروض يتقتل، هو أكيد مات بس مش مشكلة نجيبوا ونقتله تاني دي قلة أدب”.

كانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد استخدمت لفظ عوانس، فى حفلها الأخير بالسعودية ، وهو ما أصاب الجمهور بغضب شديد.

وقالت شيرين، لـ جمهور حفلها الذي أقيم الجمعة 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، بالعاصمة السعودية الرياض: «المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس”.