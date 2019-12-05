محمد جمعة: "ممالك النار" أزعج صناع الدراما في تركيا

أكد الممثل المصري محمد جمعة أنه لم يجد صعوبة في تجسيد شخصية "حسن بن مرعي" في مسلسل "ممالك النار"، الذى يعرض الآن على قناة "إم بي سي".

وقال جمعة لـ"العين الإخبارية ": "أعتبر مسلسل "ممالك النار" نقلة مهمة في مشواري الفني، لأنه يناقش قضية شائكة، ويشارك في بطولته نجوم من العيار الثقيل مثل خالد النبوي ورشيد عساف".

وأضاف "تم ترشيحي للدور من قبل الشركة المنتجة للعمل، وأجسد شخصية "حسن بن مرعي" شيخا من قبيلة بدوية مقيمة في الصحراء، ويمتلك رصيدا كبيرا من المروءة والشهامة".

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وعن التعاون مع نجوم من جنسيات مختلفة قال "شاركت من قبل في عدة أعمال ضخمة تضم نجوما من العرب مثل "صدق وعده" و"السائرون نياما"، والحقيقة أن هذه الأعمال أكسبتني خبرة كبيرة وجعلتني قادرا على التكيف مع أي عمل فني".

وحول المنصات الإلكترونية التركية التي تهاجم العمل قال "هذا الأمر متوقع قبل عرض العمل، فقد أنفق صناع الدراما في تركيا مليارات الدولارات لتجميل وجه تركيا وتزييف التاريخ، لكن مسلسل واحد وهو "ممالك النار" أزعجهم لأنه يكشف الوجه الدموي للعثمانيين، ويوضح حقائق تاريخية حاولت الدراما التركية طمسها، وقد بذل المؤلف محمد سليمان عبدالمالك مجهودا كبيرا لرصد هذه الحقائق من مصادرها الصحيحة".

وعن التعاون مع الممثل المصري خالد النبوي قال "سعيد جدا بالتعاون مع فنان بحجم خالد النبوي، لأنه فنان مثقف ولديه أدوات خاصة، وأرى أنه أضاف كثيرا لهذا العمل بأدائه وحضوره المميز".

يذكر أن "ممالك النار" يعد أحد أهم المسلسلات التاريخية العربية، من إنتاج شركة "جينوميديا الإماراتية"، من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.

ويضم المسلسل نخبة من كبار الممثلين في الوطن العربي، مثل محمود نصر، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، رشيد عساف، وكندة حنا، وبلغت تكلفته الإنتاجية 40 مليون دولار وتم تصويره بالكامل في تونس.