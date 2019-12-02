بالصور: تيم حسن يخرج من عباءة جبل شيخ الجبل في "العميد"

نجح تطبيق "شاهد" التابع لمجموعة "أم بي سي"، في الحصول على حقوق عرض مسلسل "العميد" للممثل تيم حسن، الذي قام بنشر البرومو الترويجي الأوّل للمسلسل الذي كتبه وأخرجه باسم السلكا.

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ويلعب تيم دور البطولة في المسلسل، إلى جانب عدد كبير من النجوم السوريين واللبنانيين من بينهم كاريس بشار وفادي صبيح وبديع أبو شقرا وآنجو ريحان وكميل سلامة.

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ويأتي هذا العمل، بعد ثلاثة سنوات على عرض انطلاق مسلسل "الهيبة"، والاتهامات التي وجّهت إلى تيم حسن بأنّه يحصر نفسه في شخصية "جبل الشيخ جبل"، فجاء هذا العمل، ليخرج تيم من شخصية لعبها على مدى ثلاث سنوات، حيث قام بحلق لحيته، وظهر بصورة استاذ الجامعة مع نظارات طبية، إذ أنه سيقوم بلعب دور عميد جامعة في المسلسل.

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ولم يعرف بعد ما إذا كان العمل سيعرض على شاشات عربية، أم سيقتصر عرضه على "شاهد" التي لم تحدّد بعد موعداً لعرضه.