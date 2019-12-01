كريس جينر تُبكي كيم كارداشيان خلال لقائها الأول بالراحل كارل لاغرفيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل رحيله في شهر فبراير الماضي، اشتهر مصمم شانيل كارل لاغرفيلد بكرمه الكبير تجاه النجمات والعارضات المشاركات في جلسات التصوير وحملاته الإعلانية، ومن بين الهدايا التي كان يقدمها للعارضات حقيبة يد شانيل مخصّصة لهن.

في مقابلة جديدة مع مجلة نيويورك، أوضحت كيم كارداشيان ويست أنها توقعت أن تحصل على حقيبتها الخاصة، وذلك خلال أول جلسة تصوير لها مع المصمم الشهير لاغرفيلد والمصممة كارين رويتفيلد في عام 2013.

ومع ذلك، أفسدت والدتها كريس جينر الأمر، وأوضحت كارداشيان: "لقد أخبرت إحدى صديقاتي أنني سأشارك في جلسة تصوير مع كارل، وأخبرتني أنه سوف يمنحني حقيبة يد كهدية، كونه اشتهر بمنحه حقيبة للعارضات في أول جلسة تصوير لهنّ، لذلك طوال الوقت الذي تواجدت فيه في باريس، وكانت ترسل رسائل نصية متساءلة عن نمط الحقيبة التي حصلت عليها وطلبت مني ارسال صورة لها".

ولكن عندما وصلت والدتها كريس جينر إلى جلسة التصوير مرتدية زيًا كاملاً من توقيع شانيل من الرأس إلى أخمص القدمين، لفتت أنظار كارل مما أثار استياء ابنتها.

وأضافت كيم: "توقف كارل عن التقاط الصور واتجه نحوها قائلا " يا إلهي، هل أنتِ أمها؟ أتذكر هذه السترة، أتذكر هذه القفازات، لقد صممت تلك الأقراط"، من تلك اللحظة أصبحت تربطهما علاقة وطيدة لم أرَ لها مثيلاً من قبل".

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وقالت مازحة: "كنت محرجة للغاية، ومنزعجة للغاية، أتذكر أنني أرسلت رسائل نصية لأخواتي قائلة، إن أمي تسرق الأضواء مني".

وعندما وصلت لحظة إهداء حقيبة اليد الأسطورية، أصيبت كيم بخيبة أمل كبيرة، موضحة: "بعد انتهاء جلسة التصوير، اتجه كارل نحوي وأمي وكان يحمل شيئًا خلف ظهره، كنت متحمّسة بداخلي، وكنت أخبر نفسي بأنني سأعتز بهذه الحقيبة إلى الأبد وأنا حامل. لذا سأقدم هذه الحقيبة لابنتي في يوم من الأيام، لكنني أصبت بخيبة أمل عندما قال كارل: "كيم ، كانت هذه أفضل جلسة تصوير، شكرًا لك، وكريس تفضلي هذه الحقيبة لك"، وهو يعطي الحقيبة لأمي ".

واستذكرت كيم أن الحقيبة كان عبارة عن حقيبة كلاتش "LEGO"، وهي قطعة محدودة للغاية تقدر قيمتها بأكثر من 10 آلاف دولار، وبعد ذلك الموقف ذهبت إلى الحمام وبدأت بالبكاء، وقالت: "يا إلهي ، لقد سرقت حياتي بالكامل، لقد سرقت يومي، أجمل لحظاتي في صناعة الموضة مع أشهر المصممين كارين وريكاردو وكارل! "

وحتى اليوم لما زالت كريس تملك الحقيبة الأسطورية، وتدعي كارداشيان ويست أن الحقيبة هي ملك مستقبلي لابنتها الكبرى، نورث ويست، كهدية خاصة من أسطورة الموضة الراحل، حيث أكدت أنها أخبرت والدتها بتضمينها في وصيّتها.