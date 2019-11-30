عارضات فيكتوريا سيكريت الأعلى أجرًا.. بمن أطاحت أدريانا ليما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحظى عارضات فيكتوريا سيكريت العلامة الأكثر شهرة في عالم الملابس بشهرة واسعة تجعلهن محط أنظار الجميع، ويتابع أخبارهن بشغف لافت ملايين النساء حول العالم ليس بسبب جمالهن الآسر وقوامهن الممشوق فحسب بل لكونهن ملهمات لبنات جيلهن على مدى عقود.

ويعد عرض فيكتوريا سيكريت معرضًا مفتوحًا، يضم آخر صيحات اللانجيري على ساحة الموضة والأزياء، وتتبختر فيه الحسناوات بإطلالات ساحرة براقة كل عام، أمثال أدريانا ليما، وبهاتي برينسلو، وأليساندرا أمبروسيو، وجيجي وبيلا حديد، وغيرهن الكثيرات.

واختيرت 14 عارضة فقط من بين 51 عارضة للعام 2016 ليحملن لقب ملائكة فيكتوريا سيكريت، ثم أدُرجت 20 عارضة فقط في قائمة فوربس للعارضات الأعلى أجرًا في العالم، وهنا سنتحدث عن 9 منهن فقط وهن يحملن لقب العارضات الأغنى في فيكتوريا سيكريت واللاتي تصدرتهن العارضة البرازيلية أدريانا ليما.

أدريانا ليما

العارضة البرازيلية، انطلقت في العمل لدى فيكتوريا سيكريت منذ عام 2000، وتزوجت من ماركو جاريك منذ 2009 وانفصلت عنه 2016، ولديها طفلان هما فالنتينا وسيينا ليما جاريك وتتقاضى مبلغ 10.5 مليون دولار في العام.

كيندال جينر

غنية عن التعريف فهي أحد أفراد عائلة كارداشيان المعروفة، والأخت الشقيقة للعارضة الشهيرة والمليارديرة العصامية كايلي جينر، وإحدى عارضات فيكتوريا سيكريت البارزات، وتحصل على 10 ملايين دولار في العام.

جيجي حديد

واحدة من أبرز العارضات وأكثرهن شهرة في العالم، وهي من أصول فلسطينية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، عملت في العديد من العلامات التجارية المشهورة، وسارت على مدرجات أشهر دور الأزياء في العالم، وتكسب 9 ملايين دولار كل عام.

ليو ون

قد لا يتردد اسمها كثيرًا بين العارضات الشهيرات، ولكنها تحتل المركز الرابع في هذه القائمة، وهي عارضة صينية وتتقاضى 7 ملايين دولار في العام الواحد.

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أليساندرا أمبروسيو

عارضة أزياء برازيلية وتلقب بأغنى العارضات في العالم، وبالرغم من أنها في أواخر العقد الثالث من العمر، إلا أنها تتمتع بقوام ممشوق وتحتفظ بمكانتها ضمن أشهر عارضات فيكتوريا سيكريت، وتكسب 5 ملايين دولار في العام الواحد.

جوان سمواز

هي جوان رودريغيز سمالز عارضة أزياء بورتوريكية 31 عامًا، تتمتع بجمال هادئ وملامح جذابة وحضور لافت، ويقدر إجمالي ما تحصل عليه في العام 4.5 مليون دولار.

ليلى ألدريدج

عارضة أزياء أمريكية تبلغ من العمر 34 عامًا، متزوجة من كالب فويل منذ العام 2011، لديها طفلان هما وينستون روي فولويل وديكسي بيرل فولوي، ويبلغ إجمالي مكاسبها السنوية 4 ملايين دولار.

جاسمين توكس

أما العارضة الأمريكية جاسمين توكس، ذات الثمانية وعشرين ربيعًا، فهي واحدة من أشهر العارضات في فيكتوريا سيكريت، وتكسب في العام الواحد 4 ملايين دولار.

تايلور هيل

تتساوى العارضة الأمريكية هيل في الأجر السنوي، مع مثيلتها جاسمين توكس؛ إذ تحصل على 4 ملايين دولار في العام.