"بروس لي".. التنين الصغير يموت مسموما

عاش الممثل الأمريكي ذو الأصول الصينية "بروس لي" حياة قصيرة، لكنه ترك خلفه أثراً كبيراً، وكأنه كان يدرك أن العمر لا يقاس بعدد السنوات، وإنما بحجم الإنجاز والعطاء.



ولد "لي جان فان"في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1940 في الحي الصيني بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب ظروف العمل اضطر والده للعودة إلى هونج كونج، وبدأ يهتم بتربية ابنه وتعليمه.

ورث "بروس لي" عن والده الالتزام، فاهتم بدراسته، وكان من الممكن أن يتفوق على زملائه، لولا أنه تورط في شجار مع ابن زعيم عصابة كبير كان يخشاها الجميع، فخاف الأب على ابنه وأرسله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معتمداً على تمتعه بالجنسية الأمريكية.

عاد "التنين الصغير" إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعمره 16 عاماً، وقام برعايته صديق والده، وهناك درس الفلسفة بجامعة واشنطن، واتقن لعبة "الكونغ فو" وصار ماهراً فى قتال الشوارع، حتى إنه تورط في العديد من الأزمات بسبب ذلك، وألقت الشرطة القبض عليه أكثر من مرة.





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شاءت الظروف أن يشاهد منتج كبير بروس لى وهو فى عراك مع أحد الأشخاص، فأعجب بأدائه وحركاته السريعة، واقترح عليه العمل في السينما، فرحب التنين الصغير بالفكرة، وخاض أول تجربة سينمائية له في عام 1971 بفيلم "الرأس الكبير"، وكانت المفاجأة أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً في عرضه الأول.

تحققت شعبية بروس لي في وقت قصير، حتى إنه أجبر شركات الإنتاج فى هوليوود على تقديم الفتى الصيني لأول مرة في دور البطولة، إذ اعتادت شركات الإنتاج الأمريكية على الاستعانة بنجوم الصين في أدوار ثانوية، وغالباً شريرة، لذا يعد بروس لي استثناء لا يصعب نسيانه في هذا المضمار.

تزوج بروس لي من ليندا، رفيقة الدراسة عام1964 وأنجب منها شانون لي وبرندون لي. ولمع اسمه فى هوليوود، وغزت أفلامه العالم، وكان من أبرزها "قبضة الغضب" عام 1972، "دخول التنين" عام 1973، "لعبة الموت" عام 1973، الذي توفي أثناء تصويره، وتم الاستعانة بممثل شبيه لاستكمال التصوير، وعرض بعد وفاته بـ5 سنوات.





مات بروس لي في 20 يوليو عام 1973، إثر إصابته بنزيف حاد، وكثرت الأقاويل حول أسباب وفاته، لكن أقربها إلى الصدق، بحسب مصادر كانت شديدة القرب منه، أنه كان ضحية صراع بين شركات الإنتاج في هوليوود، ومات مسموماً، حيث تبين وجود انتفاخ في كل أنحاء جسمه، وأثبتت عينات من جسمه وجود أثر للسم.

الغريب أن نجله برندون لي اختار نفس الطريق الذي مضى فيه والده، ومات هو الآخر بنفس الطريقة وأثناء تصوير أحد أفلامه.