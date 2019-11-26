كاميلا كابيلو تتألق في عرض مثير مع شون مينديز في حفل جوائز الموسيقى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قادت كاميلا كابيلو عرضًا مع شون مينديز، حيث قام الاثنان بأداء أغنيتهم الرائعة “Señorita”، وكما توقع العديد من معجبيهم، قام الثنائي الديناميكي بتسخين المسرح، كما كانا يتباهيان ببعضهما البعض، وفي بعض الأوقات، كان مينديز البالغ من العمر 21 عامًا، يلتف حول صديقته وهي تتكئ عليه.

وكانت كاميلا، البالغة من العمر 22 عامًا، ترتدي فستان أحمر مثير، في حين ارتدى مينديز سترة سوداء وبنطال، واختتمت كاميلا عرضها بأروع ما يمكن.

وأصبح الحفل أكثر روعة، حيث عرضت كاميلا أيضًا مقطع الفيديو الموسيقي لأغنيتها الجديدة “Living Proof”، وقد كشفت كاميلا أيضًا، أنها ستغني الأغنية الناجحة من ألبومها الرومانسي المتوقع، خلال الحفل.

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بعد كل شيء، أغنية “She Loves Control” هي الحدث الصاعد لهذا الحفل، حيث صعدت من أدائها بالتأكيد، عن أدائها في حفل.AMAs 2018

وتم ترشيح كاميلا ومينديز لجائزة Grammy لعام 2020 لأفضل أداء من فئة PopDuoلأداء الأغنية التي أثارت علاقتهما الرومانسية “Señorita”.

والجدير بالذكر انه في الفترة الأخيرة، وُضعت المغنية الأمريكية كاميلا، في قائمة TIME 100 التالية لأول مرة على الإطلاق، وهي قائمة مجمعة سنويًا من قبل مجلة Time وهي تتضمن مائة شخص، الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في العالم، والشخصيات المختلفة تجمع فئات كبيرة، ولكن لم تصنف بأي شكل من الأشكال.