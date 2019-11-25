نانسي عجرم تجمع الاثارة والرقي في حفل قبرص

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلاً ضخمًا في قبرص التركية وتحديدًا في فندق Cratos Premieum Hotel الذي يعتبر من أهم الفنادق على الجزيرة والذي يقصده عدد كبير من السوّاح العرب والأجانب خاصةً عند تواجد نجم عربي فكيف الحال مع “نانسي عجرم”.

اعتلت عجرم المسرح بأغنيتها الشهيرة “يا غالي عليي”، لتنتقل وتقدم باقة من أجمل أغانيها المعروفة كـ “ما تيجي هنا، احساس جديد، عم اتعلق فيك” لتشعل الأجواء خاصةً مع هيت القرن “بدنا نولّع الجو”، كما وغنّت الطرب “بيسألوني لو عبت عني” للراحلة وردة الجزائرية.

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لفتت نانسي عجرم إنتباه فضلًا عن الحضور، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب فستانها الأبيض ولون أحمر الشفاه المميز الذي وضعته بحيث جمعت الاثارة والرقي في آنٍ معًا.

الحفل تُوّج بالنجاح كباقي حفلات نانسي عجرم، من حيث الحضور وبيع التذاكر، فحضر حوالي الـ١٠٠٠ شخص بين لبناني، عربي وحتى أجنبي.

ونشرت نانسي على صفحتها الشخصية بموقع تويتر صوراً من الحفل الذي أحيته، فظهرت بتألقها المعهود وضحكتها البريئة وكتبت “بسمة وبعدا ضحكة وكل لحظة فيها فرح، معكن” الأمر الذي يؤكد أن الحفل كان مميزًا بالنسبة لها.