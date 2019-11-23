تراند اليوم : تعليق مثير من أحمد حلمي عن حفل الهضبة -صورة

نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.

وعلق أحمد حلمى على الصورة قائلا : “عارفين التورتة أما تبقى كبيرة كدة وحلوة وكذا دور، وبيبقي فيه فراولاية واحدة كدا في آخر دور لوحدها منورة التورتاية.. هي دي بقى حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدًا يا عمرو.. طول عمرك متألق”.

ويأتى تعليق أحمد حلمى لـ عمرو دياب بعدما اثيرت حوله ضجة كبيرة بسبب اسمه الحقيقى حيث ظهر الموسيقار هاني شنودة، في أحد اللقاءات التليفزيونية وصرّح بأن الهضبة عمرو دياب، اسمه الحقيقي ليس عمرو حيث قال: “اسمه مش عمرو لكن آخر الاسم دياب”.

وأكد هاني شنودة أن عمرو دياب هو من دق باب غرفته في أحد الفنادق ببورسعيد، وطلب منه أن يعمل في مجال الغناء ويذهب معه إلى مصر، قائلًا: “شفت في عنيه نظرة بتقول إنه مش راجع بورسعيد تاني وإنه هيرمي كل ده وراه وهيعمل مستقبل جديد”.

وأوضح أنه قال لـ عمرو دياب: “إنت عندك مشكلتين.. الأولى اللكنة.. والتانية إنك قاعد فـي بورسعيد”.

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وأضاف هاني شنودة أنه فوجئ بعمرو صباح اليوم التالي يقف وسط الفرقة ومستعد للمغادرة إلى مصر معهم، فسأله: “أين ستعيش في مصر؟”، فرد عليه قائلًا: “مالكش دعوة بحاجة أنا هتصرف”.

كما أكد الموسيقار هاني شنودة أنه توسط لـ “عمرو دياب” بعد ذلك للالتحاق بمعهد الموسيقى العربية.

يذكر أن الفنان أحمد حلمى حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 المقامة حاليا بصحبة زوجته الفنانة منى زكى.