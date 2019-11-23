هند صبرى تتعاقد على مسلسل لرمضان 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة هند صبرى عن مشاركتها فى الماراثون الرمضانى المقبل 2020 بمسلسل جديد، تعود من خلاله للدارما التليفزيونية بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل “حلاوة الدنيا”، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدارما.

وعلى جانب أخر، صعدت الفنانة التونسية هند صبري على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي لتقديم درع التكريم لصديقتها الفنانة منة شلبي، والتي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

هند شكرت الحضور، وقالت في كلمتها لتقديم صديقتها منة شلبي: عدوك ابن كارك.. كلمة قيلت لنا كثيرا، لكن أنا مش موافقة عليها، لأن في الوسط الفني شفت صداقات من أصدق ما يكون، جايه احتفل بصداقة مهمة أوي في حياتي.. منة بحبك وتستحقي الجائزة دي.

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الفنانة التونسية استرجعت ذكريات فيلم “بنات وسط البلد”، والذي قدمته مع منة شلبى، قائلة: “أحنا هنافي وسط البلد، وأنا ومنة بنات وسط البلد، اتنين اتنين أصحاب أصحاب”، لتصعد منة وتحتضنها وتشكرها على هذه المقدمة.

الفنانة التونسية أخبرت الحضور، في مقدمة حديثها، بأن اليوم يصادف عيد ميلادها، وهو ما دفعهم جميع للغناء لها أغنية عيد الميلاد.

وقدمت هند صبرى آخر أعمالها الدرامية بمسلسل “حلاوة الدنيا”، وشارك فى بطولته ظارف العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، تأليف انجى قاسم وورشة تامر حبيب.