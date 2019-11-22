تراند اليوم : جرائم المكياج.. كيف تحولت ميريهان حسين إلي فيروز-فيديو

تعبيرا منها عن حبها الكبير للفنانة اللبنانية فيروز، قامت الفنانة ميرهان حسين بتغيير ملامح وجهها مستخدمة المكياج لتتحول إلى فيروز.

جاء ذلك احتفالا بعيد ميلاد فيروز الذي وافق أمس، الخميس 21 نوفمبر.

نشرت ميرهان عبر حسابها على Instagram فيديو لها وهي تضع المكياج لنفسها لتتحول إلى فيروز، وأوضحت في تعليقها على الفيديو أنها تحب الرسم ورسمت لوحات كثيرة لأصدقائها وأسرتها، ثم قررت أن تستخدم المكياج وترسم على وجهها ملامح الفنانة اللبنانية.

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عبر جمهورها عن إعجابه برسمها مؤكدا أنها نجحت في الوصول لشكل فيروز.

يشار إلى أن ميرهان حسين شاركت في رمضان 2019 في مسلسل “علامة استفهام” بطولة محمد رجب، وقدمت فيه دور مغنية، وشارك في بطولته عبد الرحمن أبو زهرة، وهيثم أحمد زكي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت مؤخرا في الموسم الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.