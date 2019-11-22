علم لبنان يزيّن برج خليفة في الامارات.. والنجوم يتفاعلون

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كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 08:49 مساءً - خطوة رائعة قامت بها دولة الامارات العربية باضاءة اعلى برج بالعالم برج خليفة بالعلم اللبناني تقديرا منها للشعب اللبناني بيوم الاستقلال .
الخطوة حصلت على اعجاب الملايين لاسيما الشعب اللبناني وبعض الفنانين والفنانات الذين عبروا عن اعجابهم بالخطوة ومنهم الفنانة اليسا التي نشرت الصورة ، الممثل مازن معضم الذي علق: “شكرا دولة الامارات شكرا امارة دبي كل الحب والاحترام”.
وكانت قد علقت ميريام فارس: “قدي كبر قلبي لما دولة الإمارات عرضت علم بلدي لبنان على أكبر برج بالعالم برج خليفة والفضل كله للشيخ محمد بن راشد يللي كرّم شعبي وبلدي بعيد إستقلاله بالوقت يللي حكام بلدي كانوا عم يحتفلوا بخجل، ياريت يا حكام بلدي تتعلّموا من حكام الإمارات بكرموا شعب وبكرموا وطن لبنان ينتقض”.
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