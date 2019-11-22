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شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ورانيا يوسف على الريد كاربت للفيلم السعودى "سيدة البحر" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
كما حضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم، منهم شيرين رضا، رانيا يوسف، التونسية ساندي على، وبعض المهتمين بمتابعة الأفلام المشاركة فى المهرجان.
ويتناول الفيلم دور المرأة داخل المجتمع وكيف تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها في قالب فانتازي، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى "حياة" وكفاحها القاسي كامرأة، التي ترفض تقاليد مجتمعها المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث لمخلوقات بحرية غامضة تعيش في المياه المحيطة بهم.
الفيلم إنتاج إماراتي سعودي عراقي جرى تصوير أحداثه في سلطنة عمان ويحمل كثيرا من الإسقاطات على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص.
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