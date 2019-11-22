شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمينة خليل بلوك مختلف وغريب فى "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أمينة خليل عن البوستر الدعائى الخاص بشخصيتها خلال أحداث فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه فى يناير المقبل بجميع السينمات، وظهرت أمينة بنيولوك جديد وشعر أصفر فاتح اللون، وعلقت: "نادية".

ويتبقى لفريق العمل 3 أيام وينتهوا من التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى عمليات مونتاج ومكساج الفيلم، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



