أحمد السقا ينشر صورًا جديدة من كواليس "العنكبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا صورًا جديدة من كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور بجانب السقا، الفنانة منى زكي، والمخرج أحمد نادر جلال.

يشارك في بطولة فيلم "العنكبوت" كل من أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يوم 7 نوفمبر الجاري، مع النجم أحمد السقا لينضم إلى شركة سينرجى، ليقدم عدة مشاريع فنية من إنتاج الشركة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.