من هو الفنان الذي سيجسد شخصية مايكل جاكسون؟

متابعة بتجــــــــــرد: وقع الإختيار على الممثل الأميركي إفرايم سايكس ليجسد شخصية النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، خلال العرض المسرحي الغنائي “أم. جي” المقرر إقامته على أحد مسارح “برودواي” في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية في صيف 2020.
هذا العرض المسرحي الغنائي من إخراج كريستوفر ويلدون الحائز جائزة توني، ويلقي العمل الضوء على أعمال النجم الراحل مايكل جاكسون، وعلى الإنجازات التي حققها حين كان في العقدين الثاني والثالث من عمره.
ومن المتوقع أن يستقطب هذا العرض عدداً كبيراً من محبي النجم الراحل من مختلف أنحاء العالم.
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