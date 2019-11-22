أرين أرضروميان: إطلالةُ سما المصري بلا أخلاق.. ورانيا يوسف صدمتني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحرصُ النجمات دومًا على التألق في مختلف المناسبات المهمة، إذْ تسعى لاختيار أجمل التصاميم التي تتناسب مع جسمها فتكون محطّ الأنظار خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وتنوّعت إطلالات النجمات خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 الذي أُقيم مؤخرًا، بين الفساتين القصيرة والطويلة بألوان متنوعة إلا أن اللونين الأسود والأبيض كان لهما حصة الأسد على السجادة الحمراء في المهرجان.

وكعادتها، خطفت النجمة التونسية درة الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالتها السوداء وشاركها في اللون نفسه عدة نجمات نذكر منهن: إلهام شاهين، حلا شيحة، رانيا يوسف، هنا الزاهد، نجلاء بدر وهيدي كرم ونسرين طافش ونسرين أمين ودينا والإعلامية رضوى الشربيني.

أمّا النجمات مني زكي وهند صبري ومي سليم ونادية الجندي وبشري ودينا الشربيني فقد اخترن فساتين باللون الأبيض.

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واللافت، خلال الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي حضور سما المصري بإطلالة استفزّت الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ارتدائها لفستان طويل باللون الأبيض يبرز معالم جسدها فضلًا عن وضعها الحجاب على رأسها، مما عرّضها لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة لعدد من النقاد وخبراء الموضة في الوطن العربي.

وكتبت المصري على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي: "انا طلعت تريند رقم واحد مرتين ورا بعض على تويتر بعد المهرجان. واضح كده ان الشعب المصري بيحب يستشرس عليا.. اومال لو كنت مشيت على الريد كاربت الامامية... ده انا مشيت على الريد كاربيت الخلفية عشان اسيب الفنانات ياكلو عيش ولبست مقفول عشان خاطرهم.."

وهو ما اعتبره الجمهور بمثابة تأكيد على أن هدف الفنانة سما المصري بالظهور بالحجاب في المهرجان هو لفت الأنظار واستفزاز الجمهور والصحافة لتتحول إلى ترند.

الفيديو المرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع خبير الإتيكيت أرين أرضروميان إذ أسهب بالحديث عن التصاميم التي اختارتها النجمات في الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، وتحدّث بشكل خاص عن إطلالة سما المصري المستفزّة، وعن أفضل الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء والأسواء من بين النجمات على حسب رأيه.