منة فضالي تبرهن على شجاعتها بصورة مع الأسد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة ضفالي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الصور مع شبل الأسد، وكتبت معلقة: «أسد»، ولم تكشف الفنانة سبب التقاط الصور، بينما أوحت ملابسها انها من عمل فني.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي شهد لها بالشجاعة، وسألها عن سبب التقاط هذه الصور، بينما توقع البعض أن الصور قديمة.

منة عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في العمل عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، وريم البارودي.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، وناهد السباعي، وبسمة، ‏وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي ‏لعرضه.

‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف.