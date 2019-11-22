وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده وفاة شقيقتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
فيفي كتبت عبر حسابها الخاص: « انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة».
الفنانة تلقت عبارات التعزية والمواساة من قبل جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني ومنهم أمينة، روجينا، أيتن عامر، وغيرهم.
يُذكر أن فيفي عبده أعلنت منذ أسابيع تعرض شقيقتها لأزمة صحية شديدة، ودخولها المستشفى لإجراء جراحة، حيث كانت ترافقها، وطالبت فيفي الجمهور بالدعاء لها.
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