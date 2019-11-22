نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة وفاة الفنان هادي الجيار

انتشرت أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة الفنان هادي الجيار، بعد تدهور حالته الصحية.

من جهته نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية - - ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدا أنها «أخبار كاذبة».

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن الفنان هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة، مطالبا بتحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بصحة الفنانين.

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