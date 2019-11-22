ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها من زوجها محمد حلاوة

نفت الفنانة ريهام حجاج، ما كتبه بعض المتابعين خلال تعليقاتهم على صورة حديثة نشرتها عبر حسابها على موقع «انستغرام»، يشيرون خلالها إلى حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
وعلقت «حجاج» بعد انتشار ما ورد في التعليقات، مدونة: «أقسم بالله مش حامل»، لإنهاء الشائعات.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المشاهير والفنانين بينهم رانيا يوسف وروجينا ومي سليم.
يذكر أن ريهام حجاج، لم تصرح حول الآن عن أي تفاصيل حول موقفها من سباق الدراما الرمضاني القادم، إلا أنها قد تلقت عدد من العروض ولكن لم تحسم قرارها بشأنها.
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