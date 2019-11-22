- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - في خطوة مميزة مليئة بالحب، اهدى علي أتاي زوجته النجمة التركية هازال كايا عقد ألماس يبلغ سعره 20 الف دولار أميركي، وذلك بمناسبة انجابها، اذ انه حضر الى المستشفى وأعطاها اياه بوجود أمها.
الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد عرفت الشهرة والنجومية في الشرق الاوسط من خلال 3 مسلسلات، “الحلم الضائع”، “العشق الممنوع” و “أسميتها فريحة”، وقد حققت اعمالها نجاحا كبيرا، وعلى صعيد الشخصي تزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي في شباط /فبراير 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج هازال كايا يفاجئها بعقد ألماس بمناسبة انجابها.. اليكم سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.