سالي عبدالسلام تهنئ والدها بعيد ميلاده: بعرف قيمتك كل ما بكبر

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام تهنئة خاصة لوالدها بمناسبة عيد ميلاده، لافتة إلى أنه يوم ميلادها أيضا ولكن في الورق الرسمي، وليس يوم ميلادها الحقيقي.

سالي نشرت صورة جمعتها بوالدها، على حسابها الخاص على “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: ” يالهوى ده انا بحبك حب بابى.. الصورة دى خدناها قبل ما يعمل اشعة الصبغة على شرايين القلب حبيبى.. ومكانش واكل اى حاجة لحد بليل وانا عمالة الاعبه واشغله وهو مش طايق”.

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وأضافت: “كل سنة واحنا يوم عيد ميلانا مع بعض انا على الورق الرسمى زيك وانت يوم عيد ميلادك الحقيقى.. كل سنة وانت بتقفل السكة فى وشى واكلمك زى الكلبة تانى بعد ما اقولك ابقى كلبة لو كلمتك تانى.. كل سنة واحنا تقريباً بنتخانق كل يوم والله! كل سنة وانا بعرف قيمتك كل ما بكبر وبحبك اكتر وصحابى اللى خسروا ابهاتهم بيعلمونى عشان مندمش وابطل اخاصمك ووصية نور الهدى متخانقش معاك بحاول ويا رب يا رب يعوضهم يا رب وتبقى انت سندهم!”.

وتابعت: “مكنتش اعرف قيمتك زمان انا اسفة ومفيش نصيحة قولتها طلعت غلط بس انت يا بابى بتستفزنى والله ومحدش يجرؤ ينتقدنى ويشتمنى اعمل فيك ايه وبرضه اول واحد يعرف أسراري وبجري عليه فى حياتى وشغلى عشان اخد رأيه.. انت عظيم يا بابى والله.. اقسم بالله ما بتريق و استظرف دى لحظة نحنحة و حب صادقة”.

واستطردت: “كل سنة وانت الراجل الوحيد اللى بخاف على زعله واخاف منه والسند والضهر واكتر واحد بينقدنى وابقى مش طايقاه وبحبه.. العقرب التؤام الحب الحب الشوق الشوق بحبك يا عم انت والله.. يا رب يخليلكم ابهاتكم و يعوض اللى فقدوهم يا رب و يارب يفضلوا راضيين عنا ويجعلنا باريين بأهلنا...يا رب يبقى سبب دخولى الجنة بركم”.