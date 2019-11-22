ساندي تعود إلى جمهورها بعد غياب.. و”عيش حياتك”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية الشابة ساندي عبر قناتها على موقع “يوتيوب” أغنية فيلم “عيش حياتك”، الذي تخوض به بطولة تمثيلية جديدة بعد فترة غياب لا يستهان بها عن الساحة الفنية.

وتحمل الأغنية اسم “ماتتسابش” وهي من ألحان محمد يحيى، كلمات باسم عادل، توزيع إسلام زكي، جيتار روكيت بيز، جيتار رجب ومكساج ماهر صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويسود الروتين حياته. ويسافر إبراهيم وداليا زميلته في العمل لتصوير حملة إعلانية باسم “عيش حياتك”، وكل ذلك رغبةً منه في جعل ابنه (آدم) يحبه، بعد أن أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

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الفيلم يدعو للتفاؤل والتغلب على الفشل ويمنح طاقة إيجابية للمشاهدين، ويناقش كيفية تخطي الأزمات التي يتعرض لها أي شخص في حياته عن طريق التجربة أكثر من مرة حتى يصل لمراده وهدفه المطلوب.

يشارك في بطولة فيلم “عيش حياتك” إلى جانب ساندي، الفنانين سامح حسين، إدوارد، سامية الطرابلسي ومحمد نور وهو من تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني وإنتاج رويال صن للإنتاج والتوزيع الفني.