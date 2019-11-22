كيم كارداشيان تذكّر الجمهور بواقعة السطو المسلح الذي تعرضت له في باريس

متابعة بتجــــــــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، فضول عدد كبير من معجبيها، بسبب أحدث جلسة تصوير لها.

وأطلت “كارداشيان” في جلسة التصوير الخاصة بالحملة الدعائية التابعة لمجموعة عطورها الجديدة، وهي تتزين بقطع مجوهرات مميّزة جدًا، ومنها خاتم خطوبتها الثمين، الذي سرق منها خلال حادث السطو الذي تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس قبل ثلاث سنوات، ما جعل العديد من محبيها يتساءلون إذا كانت نجحت في استعادته أم لا.

وقد خرجت كيم كارداشيان، لتوضح أن ما ارتدته في جلسة التصوير، هو نسحة مقلدة من خاتم خطوبتها المسروق، بحسب تصريحاتها لموقع “إنترتينمنت ويكلي”.

وأشارت إلى أن مصممة المجوهرات الشهيرة، لورين شوارتز، هي التي صممت نسخة خاتم خطوبتها.

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وأضافت أن كل المجوهرات التي أطلت بها في جلسة التصوير مستعارة من لورين شوارتز، وقد أعادتها إليها بعد انتهاء جلسة التصوير.

وكانت كيم كارداشيان قد تعرضت للسرقة، على هامش أسبوع الموضة في باريس عام 2016، حيث سرقت منها مجوهرات تتعدى قيمتها 10 ملايين دولار تحت السطو المسلح، بما في ذلك خاتم خطوبتها الذي تبلغ قيمته أربعة ملايين دولار.

وصرحت “كارداشيان” لمقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، أنها توقفت عن الاهتمام بكافة الأمور المادية، عقب تعرضها لحادثة باريس، وأنها أصبحت شخصًا مختلف تمامًا.