متابعة بتجــــــــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، فضول عدد كبير من معجبيها، بسبب أحدث جلسة تصوير لها.
وأطلت “كارداشيان” في جلسة التصوير الخاصة بالحملة الدعائية التابعة لمجموعة عطورها الجديدة، وهي تتزين بقطع مجوهرات مميّزة جدًا، ومنها خاتم خطوبتها الثمين، الذي سرق منها خلال حادث السطو الذي تعرضت له في العاصمة الفرنسية باريس قبل ثلاث سنوات، ما جعل العديد من محبيها يتساءلون إذا كانت نجحت في استعادته أم لا.
وقد خرجت كيم كارداشيان، لتوضح أن ما ارتدته في جلسة التصوير، هو نسحة مقلدة من خاتم خطوبتها المسروق، بحسب تصريحاتها لموقع “إنترتينمنت ويكلي”.
وأشارت إلى أن مصممة المجوهرات الشهيرة، لورين شوارتز، هي التي صممت نسخة خاتم خطوبتها.
وأضافت أن كل المجوهرات التي أطلت بها في جلسة التصوير مستعارة من لورين شوارتز، وقد أعادتها إليها بعد انتهاء جلسة التصوير.
وكانت كيم كارداشيان قد تعرضت للسرقة، على هامش أسبوع الموضة في باريس عام 2016، حيث سرقت منها مجوهرات تتعدى قيمتها 10 ملايين دولار تحت السطو المسلح، بما في ذلك خاتم خطوبتها الذي تبلغ قيمته أربعة ملايين دولار.
وصرحت “كارداشيان” لمقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، أنها توقفت عن الاهتمام بكافة الأمور المادية، عقب تعرضها لحادثة باريس، وأنها أصبحت شخصًا مختلف تمامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تذكّر الجمهور بواقعة السطو المسلح الذي تعرضت له في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.