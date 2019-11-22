نجوم الفن يعزون فيفي عبده في وفاة شقيقتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنانة فيفي عبده، في شقيقتها الحاجة سعاد، التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم.
نشرت عبده صورة شقيقتها الراحلة، على حسابها الشخصي على "إنستجرام". نرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن عليها:
أمينة
قالت أمينة: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، وجع الأخت".
شيماء سيف
ونشرت شيماء سيف ناعيةً: "البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".
بوسي
وقالت بوسي: "لا حول ولا قوة الا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، ويصبرك يارب على فراقها".
سعد لمجرد
ونشر الفنان المغربي سعد لمجرد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة".
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