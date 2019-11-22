مي كساب تكشف عن صور جديدة من حفل سبوع ابنها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
نشرت الفنانة المصرية مي كساب صور جديدة من حفل ب«سبوع» مولودها الثالث «نوح»، والذي احتفلت به بداية شهر نوفمبر الجاري، برفقة مجموعة من أصدقائها.
مي كساب ظهرت في الصور وهي ترتدي عباءة واسعة، حيث اكتسبت وزنا زائدا نتيجة حملها، بينما عكست الصور مدى سعادتها بمولودها.
وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين أصدقاء مي وأوكا، وهم الفنان حمادة هلال، والفنانة نيرمين زعزع، والفنانة هبة عبدالحكيم، وغيرهم.
وكانت الفنانة المصرية مي كساب قد وضعت مولودها الثالثث “نوح” في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وأعلنت الخبر السعيد عبر حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: «الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. نوح_محمد_صلاح_الشريف.. وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق».
الفنانة المصرية تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها واصدقائها الفنانين، بقدوم مولودها الثالث، ودعوا الله أن يحفظه لها.
يذكر أن مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى “فريدة” بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية «داليدا».
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