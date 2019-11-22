شاهد: هند القحطاني سعيدة بمغازلة الأمريكان.. والله كلما مشيت يمدحوني

أثارت المدونة السعودية المثيرة للجدل والمقيمة في الولايات المتحدة، هند القحطاني، جدلاً واسعًا بعدما ظهرت في مقطع فيديو جديد وهي تعبر عن سعادتها بمغازلة الأمريكان لها.
وقالت هند في المقطع المتداول أنها كلما مشيت يمدحوني و5 أشخاص حتى الآن قاموا بمغازلتي.
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