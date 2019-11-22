حصاد العام: نجوم توفوا في 2019

ودع الوسط الفني العربي الكثير من نجومه هذا العام بحزن كبير وألم شديد على رحيلهم، خاصة الوسط الفني المصري الذي كان له النصيب الأكبر لرحيل ألمع نجومه وأكثرهم شهرة على الإطلاق وآخرهم النجم الشاب هيثم أحمد زكي الذي رحل مؤخراً على إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وجاءت وفاته صدمة كبرى.

في حصاد 2019، نستعرض أهم النجوم الذين رحلوا في هذا العام:

رحل عن عالمنا هذا العام الفنان المصري الكبير عزت أبوعوف عن عمر 71 عاماً بعد صراع مع المرض.

كما توفي الفنان محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاماً، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعدما عانى أزمة مرضية عنيفة قبل وفاته بأيام.

وتوفيت الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان لعام 2016 ميشيل حجل بعد صراع مغ مرش السرطان .

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وفي تشرين الأول الماضي، توفي الفنان الكوميدي طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاماً، حيث تدهورت حالته قبل وفاته وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليُتوفى هناك.

لبنانياً خسر الوسط الفني اللبناني المخرج سيمون أسمر بعد صراع طويل مع المرض.

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