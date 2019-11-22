- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ودع الوسط الفني العربي الكثير من نجومه هذا العام بحزن كبير وألم شديد على رحيلهم، خاصة الوسط الفني المصري الذي كان له النصيب الأكبر لرحيل ألمع نجومه وأكثرهم شهرة على الإطلاق وآخرهم النجم الشاب هيثم أحمد زكي الذي رحل مؤخراً على إثر تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وجاءت وفاته صدمة كبرى.
في حصاد 2019، نستعرض أهم النجوم الذين رحلوا في هذا العام:
رحل عن عالمنا هذا العام الفنان المصري الكبير عزت أبوعوف عن عمر 71 عاماً بعد صراع مع المرض.
كما توفي الفنان محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاماً، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعدما عانى أزمة مرضية عنيفة قبل وفاته بأيام.
وتوفيت الوصيفة الثالثة لملكة جمال لبنان لعام 2016 ميشيل حجل بعد صراع مغ مرش السرطان .
وفي تشرين الأول الماضي، توفي الفنان الكوميدي طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاماً، حيث تدهورت حالته قبل وفاته وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليُتوفى هناك.
لبنانياً خسر الوسط الفني اللبناني المخرج سيمون أسمر بعد صراع طويل مع المرض.
اقرئي ايضا:
اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي والنيابة تطلب تشريح الجثة
بالصور...عزت أبو عوف يدلل كلب زوجته بعد وفاتها
عزت أبو عوف: أصبت باكتئاب بعد وفاة زوجتي ودخلت المصح
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد العام: نجوم توفوا في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.