تامر حسنى يستعد لإجياء حفل ضخم بالتجمع في القاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري، تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، وذلك استقبالا للعام الدراسى الجديد، وسط حضور الآلاف من طلاب الجامعة، وبعض الإعلاميين والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يقدم “تامر”، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: “ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني”، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير “عيش بشوقك”.

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وأعلن تامر حسنى عبر صفحته الشخضية بموقع “فيس بوك” أن احياءه لحفل ختام كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة المقامة فى مصر، استاد القاهرة لن يكون عائقا أمام التزامه بحفله فى التجمع، مؤكداً أنه سيغنى فى ختام البطولة الساعة 6.30 وبعدها يذهب إلى حفله المنتظر ليقابل طلاب الجامعة.

والجدير بالذكر أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد “الفلوس” والذي يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد “مش أنا” والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.