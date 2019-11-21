شريف منير يثير الجدل بنضاره سوداء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حرص الفنان شريف منير، على حضور مراسم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41. وظهر شريف منير، بإطلالة أنيقة تضمنت بدلة سوداء ونضارة سوداء، أثار بها الجدل بين الحضور. يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد داوود يستعيد ذكريات أول مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي بـ"قناع العندليب" سبب غياب ياسمين صبري عن مهرجان القاهرة السينمائي

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