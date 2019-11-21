مدحت صالح يبدأ تسجيل أول أغاني ألبومه الجديد

يستعد النجم مدحت صالح، لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد، وهي من كلمات المطرب والشاعر محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.
وقال الشاعر محمد رسلان، إن الأغنية التي سيبدأ مدحت صالح تسجيلها، تتحدث عن التفاؤل والأمل، كما أن فكرة الكلمات جديدة ومختلفة ولم يقدمها من قبل.
ويتعاون "صالح" في الألبوم الجديد، مع العديد من صناع الأغنية في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم خلال أوائل عام 2020.
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