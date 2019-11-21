بلقيس فتحي تفتتح مهرجان العيد الوطني في حلبة البحرين

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت حلبة البحرين الدولية ” موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط “، عن أن النجمة بلقيس فتحي، ستفتتح احتفالات العيد الوطني بحفلها الغنائي والذي سينطلق يوم 13 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يحشد الحفل جمهوراً واسعاً من محبّي الفنانة بلقيس من البحرين والامارات والسعودية والكويت وغيرها من البلدان، حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغنايتها القديمة والجديدة.
على صعيد آخر، تستعد بلقيس فتحي لتصوير عمل غنائي جديد خلال الفترة القريبة المقبلة. وكشفت عن أنها تعقد جلسات تحضير مكثفة في ورشة عمل خاصة بالمشروع الفني المنتظر، ووعدت الجمهور بأنهم سيشاهدونه قريبًا.
تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.
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