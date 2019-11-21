منة شلبي بعد تكريمها في مهرجان القاهرة: أفضل تكريم في حياتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية منة شلبي، عن سعادتها بتكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والمهداة لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

منة شلبي، قالت خلال لقائها مع قناةdmc : “عندما تلقيت تليفون من محمد حفظي رئيس المهرجان وأبلغني عن التكريم كنت مخضوضة، وارتبكت وقلت إيه دا شكرًا من الارتباك”.

وأضافت: “الحمد لله على مشواري الصغير، أخذت تركيمات من الدول العربية، إلا أن تكريمي من مرهجان بلدي ومهرجان بحجم مهرجان القاهرة فله طعم خاص ومميز ومن أفضل التكريمات في حياتي”.

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وتابعت: “جائزة فاتن حمامة للتميز، دي جاجة كبيرة جدًا ومرعبة ولكنه فخر من بلدك ومهرجان كبير بحجم القاهرة السينمائي الدولي”.

وأكدت أنها في عام 2016، نالت جائزة أحسن ممثلة 10 مرات عن فيلم “نوارة”، موضحة أن لديها طاقة كبيرة للتمثيل وتحترم الشخصية التي تقدمها وتطوعها وتكتشف ماهو الشيء الذي تضيفه لها وما تستبعده منه، وشخصية “نوارة”، من أكتر الشخصيات التي اشتغلت عليها.

أما عن المخرج شريف عرفة، وتكريمه في المهرجان فقالت: “شريف عرفة مدرسة كبيرة جدًا من أول فيلم إلى نهاية فيلم وقدم تاريخ كبير ويكفي أفلامه مع أستاذ وحيد وحاجة شرف كبير جدًا أن أُكرم إلى جانب اسمه”.

وتابعت: “أنا وحنان ترك، الفناتين الوحيدتين اللتان عملتا مع يوسف شاهين، من جيلنا، وأهدي تكريمي يوسف نصر الله، ويوسف شاهين، وغيرهم من المخرجين الذين عملت معهم، والمخرجات هالة خليل، وكاملة أبو ذكري”.