عرض فيلم تسجيلي عن عزّت أبو عوف في مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، في دار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
واحتفى المهرجان خلال حفل الافتتاح بالفنان الراحل عزت أبو عوف، بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرته الفنية المتميزة في الإبداع الغنائي والسينمائي.
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ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي".
وتتضمن فعاليات المهرجان عروضًا لأحدث الأفلام العالمية المشاركه به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".
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