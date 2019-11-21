شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة هادى الجيار تنفى شائعة وفاته وتكشف تفاصيل حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السيدة إيمان، زوجة الفنان هادى الجيار، عن آخر تطورات حالته الصحية، حيث أوضحت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن زوجها يتواجد حاليًا فى أحد مستشفيات المهندسين، حيث يعانى من التهاب رئوى حاد ناتج عن دور أنفلونزا تناول خلاله بعض الأدوية الخاطئة، التى أخذها من أحد الصيادلة دون الذهاب لطبيب متخصص.

وأضافت زوجة الفنان القدير هادى الجيار، أن الطبيب المعالج طمأنها على حالة زوجها وفى حالة استقرار حالته سيغادر المستشفى فى خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وكان الفنان القدير هادى الجيار قد دخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر منذ عدة أيام، ولعدم استقرار حالته هناك، نقلته زوجته السيدة إيمان إلى أحد مستشفيات المهندسين.

وكان بعض رواد السوشيال ميديا قد رددوا منذ ساعات قليلة، شائعة وفاة الفنان هادى الجيار، وهو مانفته زوجته بشكل قاطع، وكشف تطورات حالته الصحية.