سما المصري: “من فوق حجاب ومن تحت ورايي يا شباب”.. هل مُنعت من دخول مهرجان القاهرة السينمائي؟

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الراقصة المصريّة سما المصري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حضورها إلى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام في دار الأوبرا مرتديةً الحجاب على رأسها مع فستان ضيّق جداً.

وفي حين ذكرت بعض وسائل الإعلام المصريّة أن سما المصري مُنعت من حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، نشرت الراقصة المثيرة للجدل صوراً من إطلالتها على إنستغرام وبرّرت مغادرتها للحفل بالقول:

“بمهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب، هربت منهم محدش عرف يصوّرني من الصحافيين”.

كما علّقت سما المصري في منشورٍ على إطلالتها بالقول “من فوق حجاب ومن تحت ورايا يا شباب”.