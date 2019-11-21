متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم اللبناني يوسف الخال تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة الشهر “تويتر”.
وقد شارك يوسف الخال المتابعين بصورة تحت عنوان “حرب العملات”، وكتب: “الحل بعد المشكل مشكل أكبر… و قد أُعذر من أنذر”.
تجدر الإشارة إلى أن يوسف الخال أعرب ومنذ انطلاق “ثورة تشرين” عن دعمه الكامل للشعب في مطلبه بالحصول على حقوقه المعيشية والخروج من عباءة الطائفية المسيطرة منذ سنوات على الحكم في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة مثيرة للجدل ليوسف الخال: “وقد أُعذر من أنذر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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