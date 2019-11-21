نوال الزغبي بموعد جديد في موسم الرياض، وما دخل شيرين؟

بعدما كان من المفترض ان تحيي مجموعة من النجوم وهم نوال الزغبي، صابر الرباعي واصالة حفلاً فنياً، في 28 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، تفاجأ الجمهور اليوم باعلان جديد للحفلة مع تعديل بالصورة حيث تم استبدال النجمة نوال الزغبي بالنجمة شيرين عبد الوهاب.

هذا التعديل فاجأ الكثيرين الذين راحوا يتساءلون حول اسباب استبعاد “الزغبي” عن الحفلة واستبدالها بـ “عبد الوهاب” التي سبق وقدمت حفلة فنية ضمن موسم الرياض منذ ايام قليلة، وذلك دون ان توضيح حول الاسباب التي دفعت الجهة المنظمة للحفلة لاتخاذ مثل هذا القرار.

الحفلة ستقام على مسرح ابو بكر سالم يوم الجمعة المقبل، 29 نوفمبر الحالي، ستضم صابر الرباعي، اصالة وشيرين عبد الوهاب.

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وفي زيارة سريعة على منصات نوال الزغبي لم تعلق على الموضوع حتى اللحظة على الرغم من انها كانت تروّج للحفلة منذ أسابيع حيث تعتبر من اوائل النجوم الذين كشفوا عن تاريخ حفلتهم ضمن موسم الرياض، فهل ستعود وتطل نوال على جمهورها السعودي بحفلة وبموعد جديدين خاصة ان النجمة الذهبية تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة ومحبوبة واطلالاتها ينتظرها الجمهور العربي بشكل دائم؟

محدث الساعة 7:40 مساءً تاريخ 21 نوفمبر

ضربت النجمة الذهبية نوال الزغبي موعداً جديداً مع الجمهور السعودي حيث من المقرر ان تلتقي محبيها يوم الخميس، تاريخ 5 ديسمبر المقبل، في حفل سيجمعها مع النجمين انغام ووليد الشامي.