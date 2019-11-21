لايف ستايلز ستوديوز تكسر النمطية بأغنية مروى عيسى “سعادتك” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، أحدث إنتاجاتها الغنائية المصورة، أغنية “سعادتك” للفنانة التونسية مروى عيسى.

تُعتبر أغنية “سعادتك” أول تعاون يجمع لايف ستايلز ستوديوز ومروى عيسى، وكسرت لايف ستايلز ستوديوز النمطية حيث إختارت عمل غنائي جريء ومتجدد من حيث النص وإستخدام مصطلحات جديدة، إضافة الى اللحن الشعبي المتجدد والتوزيع الموسيقي الإيقاعي.

على صعيد الصورة، تم تصوير أغنية “سعادتك” في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، وحمل الكليب نوع من الجُرأة والتكامل مع نص الأغنية.

أغنية “سعادتك” باللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، وألحان بينو، وتوزيع أحمد حداد.