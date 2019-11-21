شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد فيروز.. أبرز مسرحياتها الغنائية من "جسر القمر" لـ "ميس الريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم المطربة فيروز بعيد ميلادها وسط احتفاء من كافة محبيها وجماهيرها حول العالم ممن تربوا على أغانيها وتعلقوا بصوتها حتى صارت واحدة من أهم المطربات في تاريخ الموسيقى العربية.



فيروز

موهبة فيروز الغنائية لم تتجل في أغانيها فحسب، وإنما تألقت في أعظم الأعمال المسرحية التي تنتمي لنوعية المسرح الغنائي، حتى لقبت بـ "ملكة المسرح" كنتيجة لنجاح تلك الأعمال ومشاركتها في العديد من المهرجانات مثل مهرجان بعلبك الدولي، ومهرجان دمشق الدولي، ومهرجان صيدا ومسرح قصر البيكاديلي في بيروت، بالإضافة إلى المدرج الروماني في عمان.

وخلال التقرير التالي نتعرض إلى أبرز أعمال فيروز المسرحية التي شاركت في بطولتها وأبدعت فيها بصوتها.

1/ مسرحية "جسر القمر".

تعد من أهم مسرحيات فيروز الغنائية، وقد قُدمت هذه المسرحية على مسرح معرض دمشق الدولي ومعبد جوبيتير في بعلبك، وشارك في بطولة المسرحية بجانب فيروز كل من نصري شمس الدين، وإيلي شويري ومنصور رحباني، وغيرهم، ومن الأغاني التي غنتها خلال هذه المسرحية أغنية "جايبلي سلام"، و"حبيب قال انطريني" وغيرها.

Advertisements

2/ مسرحية "الليل وقنديل".

شارك الفنانة فيروز في بطولتها كلاً من الفنانين نصري شمس الدين وهدى وجوزيف ناصيف وغيرهم، ومن الأغاني التي قدمتها فيروز خلال المسرحية أغنية "وضوي يا هالقنديل" و"عنا قناديل" و"عتم يا ليل"، وغيره.

3/ مسرحية "بياع الخواتم".

من أبرز مسرحياتها الغنائية، ، وقد كان لـ فيروز دور البطولة في هذه المسرحية أيضًا، وشاركها البطولة فنانون لبنانيون منهم نصري شمس الدين وإيلي شويري وجوزيف ناصيف، وغنت فيروز فيها الكثير من الأغاني منها أغنية "تعا ولا تجي" و"أمي نامت عبكير".

4/ مسرحية "ميس الريم".

لعبت فيها دور البطولة، حيث شاركها فيها زياد رحباني، وقد غنت فيروز فيها مجموعة من أبرز أغانيها مثل "آخر أيام الصيفية"، و"سألتك حبيب لوين رايحين"، و "حبوا بعضن"، وغيرها من الأغاني.

5/ مسرحية "بترا".

هي مسرحية لم تكن غنائية فحسب وإنما حملت طابع تاريخي، فهي تروي قصة مدينة البتراء الموجودة في جنوب الأردن، وشارك فيروز بطولة هذه المسرحية كل من الفنانين نصري شمس الدين وانطوان كرباج وجوزيف ناصيف، وغنت فيها فيروز أجمل أغانيها منها "بكرا لما بيرجعوا الخيالة" و "ما نام الليل".