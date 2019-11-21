إلتون جون يكشف سرًا أثناء غنائه في جنازة الاميرة ديانا

أكد المغني إلتون جون إنه كان يشعر بقلق شديد من أن يخطئ في كلمات أغنية “شمعة في مهب الريح” التي أداها خلال جنازة الأميرة ديانا لدرجة أنه قام بتركيب شاشة كُتبت عليها كلمات الأغنية على البيانو.

وقدّم “جون” الأغنية الشهيرة بنسختها الجديدة بعد تغيير بعض كلماتها التي صاغها مؤلف الأغاني بيرني توبين.

وكان أداء إلتون جون للأغنية في كنيسة وستمنستر آبي بلندن عام 1997، بعد مقتل ديانا في حادث سيارة في باريس، لحظة مميزة مفعمة بالمشاعر في القداس الذي بثته محطات التلفزيون وشاهده مئات الملايين حول العالم.

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واستبدل كل من “جون” و”توبين” جملة “وداعًا نورما جين” بجملة “وداعاً يا وردة إنجلترا”.

ونورما جين هو الاسم الحقيقي للممثلة الأميركية الراحلة مارلين مونرو التي كُتبت الأغنية في بادئ الأمر تكريمًا لها.

وقال “جون”، الذي كان يتحدث للجمهور في الأكاديمية الملكية للموسيقى، في حفل بمناسبة نشر سيرته الذاتية “أنا: إلتون جون”، “كانت هذه هي المرة الأولى التي أستعين فيها بشاشة تلقين… لأنني اعتقدت أنه إذا ما غنيت “وداعا نورما جين”، فسيكون مصيري الشنق والتمزيق إربا، وتابع “لذا من باب الحيطة فقط استعنت بشاشة التلقين”.