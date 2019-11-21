تراند اليوم : الأزهر يحسم توزيع ميراث هيثم أحمد زكي ويفجر مفاجأة...

وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن والدته منى عطية، وهي الشقيقة الكبرى للفنان الراحل أحمد زكي وأشقائها إلهام وإيمان ومحمد وصبري الذي توفي في سن صغيرة، تنازلوا حول نصيبهم في ميراث والدتهم رتيبة السيد محمد في تركة أحمد زكي إلى ابنه هيثم.
في السياق نفسه أوضح أن التركة كانت عبارة عن شقة في منطقة المهندسين، وأخرى في الهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين، وأن هذه الممتلكات ظلت في حوزة الراحل هيثم حتى وفاته.
عاد وأكد ابن عمة هيثم أنه لا حق للعائلة بميراث الراحل شرعاً، منوّهاً بأنهم وللتأكيد قاموا بإرسال استفسارات إلى رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لمعرفة لمن يؤول ميراث الراحل، وجاء الرد الرسمي أن الوريث الوحيد هو رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم.
كما أشارت الفتوى إلى أن رامي عز الدين من حقه سدس تركة هيثم أحمد زكي فرضاً، وباقي التركة رداً، مؤكداً أن الفتوى التي صدرت من الأزهر كانت بناء على طلبهم للتأكيد على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الأسرة.