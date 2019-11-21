تراند اليوم : الموت يفجع فنان شهير

فجع الموت اليوم فنان شهير، وسط حالة حزن ظهرت في الوسط الفني وانهالت الأدعية والنعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن الفنان المغربي الشهير هشام بهلول، ان الموت فجعه في وفاة والده، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وحسب صحف محلية يعيش الفنان "بهلول" حالة حزن شديدة بعدما فقد اليوم والده الذي انتقل إلى دار البقاء.
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إنا لله وإنا لله راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى، الوالد في ذمة الله"، مطالبًا بالدعاء له بالرحمة والثبات عند السؤال.
وانهالت التعليقات المعزية للفنان المغربي عبر حسابه، داعين لوالده بالرحمة وأن يلهمه الصبر على فراقه.