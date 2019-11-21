ايفا لونغوريا لافتة للانظار في حفل جمعيتها الخيرية

هي معروفة بتفانيها بالاعمال الخيرية.

انها النجمة ايفا لونغوريا التي تألقت في حفل جمعيتها الخيريةGlobal Gift Foundation USA .

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الحفل، الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي، أقيم في St. Regis في Mexico City .

اختارت “لونغوريا” فستاناً اسود اللون أنيق ومثير في آن، تضمن نقشات لبعض الورود، حمل توقيع Monique Lhuillier.

لونغوريا لها باع طويل في الاعمال الخيرية، حيث أنشأت في العام 2006 مؤسسة خيرية بعنوان Longoria Eva`s Heroes تهدف لرعاية الأطفال المعوقين في النمو، وهي المتحدثة الرسمية لمؤسسة PADRES Contra EL Cancer، وداعمة للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، والرابطة الوطنية للسكتة الدماغية، و مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال.

أيضاً تهدف مؤسسة إيفا لونغوريا الخيرية لسد الفجوة التعليمية التي تعاني منها اللاتينيات ومواجهة الفقر، وفي مارس عام 2017أدرجت لونغوريا في المرتبة 44 في شركة Richtopia التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وذلك في قائمة أفضل 200 من أصحاب الأعمال الخيرية في جميع أنحاء العالم.