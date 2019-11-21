من نانسي عجرم إلى فيروز: “كل عيد وصوتِك وطن”

متابعة بتجـــــــــــرد: وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسالة خاصة إلى السيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت نانسي عجرم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تظهر فيه وهي تُغني أغنية “بكتب إسمك يا حبيبي” للسيدة فيروز، وتوجهت إليها بكلمات من القلب، فكتبت: “فيروز.. صوت الحب والحياة، شكرا على كل سنين العمر معِك كل عيد وصوتِك وطن”.

ويعود الفيديو الذي شاركت نانسي جمهورها به يعود إلى إطلالتها في برنامج “كل يوم جمعة” مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وحقق رواجًا واسعًا بين الجمهور ومحبّيها.