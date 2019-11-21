شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا وتايلور سويفت في أول تريلر لـ فيلم Cats والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Universal عن أول تريلر لفليمها الجديد Cats، الذى سيصل دور العرض المختلفة حول العالم في 20 ديسمبر المقبل.

فيلم Cats من بطولة إدريس البا، إيان ماكلين، ريبل ويلسون، جودي دينش، تايلور سويفت، جيمس كوردين، راي وينستون، فرانشيسكا هايوارد، جنيفر هدسون، لوران بورجوا، ميت مولي، لوري ديفيدسون.

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يدور فيلم Cats حول قبيلة من القطط تسمى Jellicles، التي تقرر سنويًا أي واحد سيصعد إلى طبقة أعلى وهى Heaviside، ومن ثم يعود إلى حياة Jellicle من جديد.

العمل من إخراج توم هوبر، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع تى اس إليوت، لي هول، أندرو لويد ويبر.

وكانت قد انضمت مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal في دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز في Hustlers.

كما تعود جاستين لين، التي قامت بإخراج فيلم "Fast & Furious 6"، للعمل على الجزء التاسع من بطولة "ديزل" الذى يلعب دور دومينيك توريتو، السيناريو من كتابة دانيال كيسي، وكريس مورجان، وجاري سكوت طومسون، سيتم طرح الجزء التاسع من الفيلم في 22 مايو 2020، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.