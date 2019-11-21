كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - تألقت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد في إطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 . وارتدت هنا الزاهد فستان أسود أنيق يكشف عن قوامها الممشوق بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ قبل زواجها بفترة، وجاء الفستان مفتوح على الساق ومكشوف الأكتاف . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هنا الزاهد بإطلالة ساحرة في افتتاح “القاهرة السينمائي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.