شاهد.. مي عمر بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2019 03:54 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية مي عمر الجدل بظهورها بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41. فقد أطلت مي عمر بفستان قصير، مزين بالكامل بالتطريزات البراقة، بأكمام طويلة، وفاتحة صدر على شكل حرف “V”، ونسقت مع الإطلالة حزام رفيع بنفس لون الفستان متصل بإكستنشن منفوش متعدد الطبقات، ومزين بكامل بالريش. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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