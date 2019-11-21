مايا دياب تواصل الاحتفال بعيد ميلادها بمفاجأة جديدة.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن مسلسل الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية مايا دياب لم ينته بعد، فبعد أن فاجأها فريق عملها بحفل بسيط، تلقت النجمة اللبنانية مفاجأة جديدة على نحو أكبر احتفالاً بعيد ميلادها.
مايا التي اكملت عامها الـ39 انضمت لمجموعة كبيرة من نجمات العالم العربي لحضور حفل مجلة «ايل ارابيا»، وهناك فاجأها القائمون على المجلة واحتفلوا بعيد ميلادها، حيث احضورا قالب كيك على أنغام أحدث أغانيها «يابا يابا» وسط تصفيق وتفاعل الحضور وقص الفنانة معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة.
يُذكر أن كليب أغنية «يابا يابا» كان آخر ما طرحته مايا دياب، من ناحية أخرى، والأغنية من ألحان وتوزيع مودي منير، وكلمات الشاعر الغنائي مؤمن راجح، وإخراج الكليب لكريستيل يونس.
من ناحية أخرى، تشارك مايا دياب في تجربة جديدة من خلال انضمامها لفريق عمل مسرحية «لوكاندة الأوباش»، التي سيتم عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.
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